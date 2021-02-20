В РФ обвал на обогатительной фабрике: под завалами есть люди

В РФ масштабный обвал галереи одного из цехов горно-обогатительной фабрики в Норильске.
Под завалами оказались по меньшей мере шесть человек. Четверых из них удалось спасти чрезвычайникам, поиск еще двух пострадавших продолжаются, пишет "Интерфакс".
Один из пострадавших погиб. Тем временем правоохранители открыли дело о нарушении правил безопасности, повлекшем смерть двух и более лиц.
В галерее проводились ремонтные работы, которые могли привести к обвалу.
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