В результате железнодорожной катастрофы погибли и пострадали до 3000 человек

Катастрофа в Йончгоне / ECHO

22 апреля 2004-го в КНДР, недалеко от границы с Китаем, у железнодорожного вокзала столкнулись два поезда. Один, вероятно, перевозил бензин, другой - взрывчатку. В результате погибло до 3000 человек, полностью уничтожило здание вокзала.

Катастрофа произошла, когда легковоспламеняющийся груз взорвался в поезде на станции Йончгон около 13:00 по местному времени. Новость распространили СМИ Южной Кореи, которые сообщили о около 3000 погибших и раненых в результате взрыва и пожаров. Власти Северной Кореи объявили чрезвычайное положение в регионе, но Пхеньян мало что рассказал о произошедшем.

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"Красный Крест" получил разрешение попасть на место аварии, став единственной институцией, которая увидела зону бедствия. Согласно первоначальному отчета, 160 человек погибли и 1300 получили ранения. Однако эти данные не точны, ведь власти КНДР скрывает последствия аварии. "Красный Крест" сообщил, что 1850 домов и сооружений разрушены, еще 6350 повреждены.

23 апреля в ООН поступил призыв о международной помощи от Пхеньяна. 24 апреля несколько дипломатов и сотрудников гуманитарных организаций допустили в КНДР для оценки катастрофы.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ир проехал станцией за несколько часов до взрыва, возвращаясь со встречи в Китае. Предполагали, что взрыв мог быть покушением, но южнокорейские спецслужбы считали, что это был несчастный случай. Другие наблюдатели предположили, что плохое положение железных дорог Северной Кореи могло способствовать катастрофе. Железная дорога, построенная еще японцами во время оккупации страны. Она в плохом состоянии, а старый подвижной состав ездит не быстрее 65 км/ч. По словам перебежчика из КНДР Тхэ Ен Хо, Ким Чен Ир приказал казнить нескольких транспортных чиновников после катастрофы.