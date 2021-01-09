В результате пожара в больнице погибли 10 младенцев

Семьям всех жертв выплатят компенсацию в размере 6,8 тысячи долларов. Фото: AP

В результате пожара в больнице погибли десять младенцев. Трагедия произошла в индийском штате Махараштра в реанимационном отделении Государственной больницы на западе страны.

Младенцам было от нескольких дней до трех месяцев. Семеро младенцев умерли в результате удушья дымом, а трое - от ожоговых травм, пишет DW. Всего же в момент пожара в отделении для больных младенцев было 17 детей.

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Семь из них спас персонал больницы. Правительство приказал расследовать обстоятельства трагедии и проверить все отделения для новорожденных в штате. По предварительным данным, пожар мог вспыхнуть из-за короткого замыкания. Семьям всех жертв выплатят компенсацию в размере 6,8 тысячи долларов.

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