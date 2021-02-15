В результате пожара на границе пострадали десятки человек

По меньшей мере 60 человек пострадали в результате пожара возле афгано-иранской границы.

Об этом сообщает Reuters.

Пожар произошел на таможенным посту в Афганистане недалеко от иранской границы, нарушив энергоснабжение и причинив ущерб в миллионы долларов.

Как отмечает издание, в результате возгорания, причина которого пока достоверно неизвестна, взорвались сотни бензовозов.

В результате пожара в ночном клубе Kiss в бразильском городе Санта-Мария погибли 245 человек и около 630 пострадали.