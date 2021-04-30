В результате перестрелки на границе погибли 13 человек

Пострадали 134 человека, 25 из них эвакуировали из Баткена в Бишкек специальным бортом. Фото: Reuters

На границе Кыргызстана и Таджикистана произошла перестрелка между военными. За два дня число погибших в результате обострения конфликта возросло до 13 человек.

Среди жертв - один военный и 12-летняя девочка, сообщает АКИргеѕѕ со ссылкой на Минздрав Киргизии.

В результате столкновения пострадали 134 человека, 25 из них эвакуировали из Баткена в Бишкек специальным бортом. Состояние двух пострадавших оценивается как тяжелое, другие участники столкновений получили травмы средней и легкой тяжести.

Конфликт начался после того, как таджикская сторона начала устанавливать камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта по распределению воды в селе Кок-Таш Баткенского района. Местные жители потребовали прекратить видеонаблюдение, но пограничники отказались. Стороны начали бросаться камнями, впоследствии началась стрельба.

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Киргизско-таджикский участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - это участки, где невозможно определить, как пролегает граница между государствами. Протяженность границы составляет около 980 км, из которых более 450 км не делимитированы и не демаркированы. В мае прошлого года конфликт на границе возник из-з 50 соток "бесхозной" земли.