На границе произошла перестрелка

Киргизско-таджикский участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов

На границе Кыргызстана и Таджикистана снова произошла перестрелка. Конфликт возник из-з 50 соток "бесхозной" земли. Ранены три киргизских пограничника, в том числе начальник погранзаставы. Таджикская сторона сообщает о ранении двух граждан Таджикистана.

По информации медиков, один пострадавший 1994 года рождения получил огнестрельное ранение грудного отдела позвоночника, брюшной полости и таза. Проведена операция, состояние оценивается как крайне тяжелое. Пострадавшие 1995 и 1996 годов рождения получили ранение грудной клетки, их состояние средней тяжести.

Стороны возлагают друг на друга ответственность за случившееся. Конфликт произошел из-за использования земли на неописанном участке совместной границы.

"Данный участок является неописанным, но фактически использовался киргизской стороной," - заявила пресс-служба погранслужбы Кыргызстана. Источник в силовых структурах Кыргызстана заявил, что таджикские пограничники применили РПГ и автоматы Калашникова и выразил мнение, что "удар был спланирован".

В то же время Таджикистан заявляет, что конфликт вспыхнул из-за "самовольного захвата гражданами Киргизии 4 га земли, которые в соответствии с нормативно-правовыми документами относятся к Таджикистану", а "киргизские пограничники вместо того, чтобы предотвратить конфликт, открыли огонь по безоружным гражданам Таджикистана".

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В погранслужбе Кыргызстана заявляют, что конфликт начался в местности Чек Баткенской области на юге страны.

"Около 30-40 граждан Кыргызстана и 30-40 граждан Таджикистана начали закидывать друг друга камнями, в ходе инцидента прозвучал выстрел из охотничьего оружия. С целью недопущения эскалации конфликта пограничные наряда Кыргызстана и Таджикистана произвели несколько предупредительных выстрелов в воздух, однако сотрудники пограничных войск ГКНБ Таджикистана неожиданно открыли минометный огонь в направлении киргизских пограничников и граждан Кыргызстана", - говорится в сообщении пресс-службы киргизской погранслужбы.

Киргизско-таджикский участок государственной границы периодически становится зоной конфликтов между местным населением или пограничниками двух стран. Основная причина - это неделимитированные участки, где невозможно определить, где пролегает граница между государствами. Протяженность границы составляет около 980 километров, из которых более 450 не делимитированы и не демаркированы.