В Мьянме начались боевые действия: более 450 человек эвакуировали

О пострадавших ничего не известно. Фото: Reuters

Повстанцы из штата Карен атаковали аванпост армии Мьянмы недалеко от границы с Таиландом. Это стало одним из самых интенсивных противостояний, с начала военного переворота в стране.

Каренский национальный союз захватил армейский лагерь на Западном берегу реки Салуин, сообщает Reuters. Жители поселков на тайской стороне реки заявили, что перед рассветом началась сильная стрельба.

"Боевые действия произошли, когда хунта заявила, что рассмотрит предложения по пресечению беспорядков в Мьянме, но при условии восстановления стабильности", говорится в сообщении.

Военные Мьянмы нанесли удары по повстанцам с воздуха. О пострадавших ничего не известно, около 450 жителей тайских деревень эвакуировали от границы.

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Утром 1 февраля военные захватили власть в Мьянме - стране, ранее известной как Бирма. Они арестовали фактического лидера страны Аун Сан Су Чжи, президента Вин Мьина и других гражданских руководителей. Ввели чрезвычайное положение сроком на год. Лидеры западных стран осудили переворот. Действия силовиков вызвали волну протестов, которые военный режим жестко подавляет. В ходе акций гибнут мужчины, женщины и дети. В Мьянме из-за протестов против военного переворота отключили интернет и доступ к Wi-Fi в общественных местах.