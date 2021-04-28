В Мьянме начались боевые действия: более 450 человек эвакуировали

 
Ексклюзивы
1/5
Почему в Украине распространен "черный бизнес" по написанию диссертаций
Почему в Украине распространен "черный бизнес" по написанию диссертаций
Просмотров: 396
"Никакая сволочь не зайдет": как избавиться от влияния россиян на медиа пространство Украины
"Никакая сволочь не зайдет": как избавиться от влияния россиян на медиа пространство Украины
Просмотров: 576
Украинцы начнут забирать деньги из банков - экономист об обновленных правилах назначения субсидий
Украинцы начнут забирать деньги из банков - экономист об обновленных правилах назначения субсидий
2 Просмотров: 603
Власть цинично врет о войне - Тука
Власть цинично врет о войне - Тука
1 Просмотров: 1818
Азербайджан и Турция вместе смогли: волонтер рассказал, как победить Россию
Азербайджан и Турция вместе смогли: волонтер рассказал, как победить Россию
Просмотров: 414
Кто в Украине получает пенсию в 275 тыс. грн
Кто в Украине получает пенсию в 275 тыс. грн
1 Просмотров: 2115
Впервые за 35 лет: ликвидаторы аварии на ЧАЭС и жители Припяти встретили ночь взрыва в центре города
Впервые за 35 лет: ликвидаторы аварии на ЧАЭС и жители Припяти встретили ночь взрыва в центре города
Просмотров: 1017
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Просмотров: 450
Ленин в центре города и призраки на стенах - 10 фото из Чернобыльской зоны
Ленин в центре города и призраки на стенах - 10 фото из Чернобыльской зоны
Просмотров: 1287
Припять ожила через 35 лет после аварии на ЧАЭС - фото с грандиозной ночной акции
Припять ожила через 35 лет после аварии на ЧАЭС - фото с грандиозной ночной акции
Просмотров: 3015
Фото
Все фото
4
3
9
3
4
&quot;Погребальные костры горят круглосуточно&quot; - в Индии за три дня миллион инфицированных
"Погребальные костры горят круглосуточно" - в Индии за три дня миллион инфицированных
Bloomberg составил рейтинг стран, которые лучше всех справляются с коронавирусом
Bloomberg составил рейтинг стран, которые лучше всех справляются с коронавирусом
&quot;Розовое суперлуние&quot;: показали фото необычной Луны с разных уголков мира
"Розовое суперлуние": показали фото необычной Луны с разных уголков мира
Женщина голышом покоряет скалы
Женщина голышом покоряет скалы
Российская модель сняла в порно в священном месте на Бали. Ее разыскивает полиция
Российская модель сняла в порно в священном месте на Бали. Ее разыскивает полиция
Видео
Все видео
Гончаренко запретили выступать в ПАСЕ из-за доноса делегата из России
Гончаренко запретили выступать в ПАСЕ из-за доноса делегата из России
Китайским СМИ запретили писать о победительнице "Оскара" этого года
Китайским СМИ запретили писать о победительнице "Оскара" этого года
Перед гибелью экипаж судна записал на видео песню "Прощай"
Перед гибелью экипаж судна записал на видео песню "Прощай"
Глава Еврокомиссии обиделась, что ей не хватило стула на встрече с Эрдоганом
Глава Еврокомиссии обиделась, что ей не хватило стула на встрече с Эрдоганом
В Беларуси показали "признание" группы, что якобы планировала убийство Лукашенко
В Беларуси показали "признание" группы, что якобы планировала убийство Лукашенко
Интервью
1/5
Украинцы начнут забирать деньги из банков - экономист об обновленных правилах назначения субсидий
Украинцы начнут забирать деньги из банков - экономист об обновленных правилах назначения субсидий
2 Просмотров: 603
Власть цинично врет о войне - Тука
Власть цинично врет о войне - Тука
1 Просмотров: 1818
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Ситуация с системой здравоохранения в Украине критическая - экс-министр объяснил почему
Просмотров: 450
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Развод и судебная тяжба за детей: адвокат дал ценные советы
Просмотров: 306
Гречка может подорожать до 80 грн
Гречка может подорожать до 80 грн
Просмотров: 729
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
25 апреля 2021
Просмотров: 1134
Страшно воювати
– У палатах бачила чиновників, поліцейських, прокурорів, суддів. Не робота, а пригода, – каже Алла п'ять років тому. Працює в ...
среда, 28 апреля 2021 08:37

В Мьянме начались боевые действия: более 450 человек эвакуировали

  Комментировать
В Мьянме начались боевые действия: более 450 человек эвакуировали
О пострадавших ничего не известно. Фото: Reuters

Повстанцы из штата Карен атаковали аванпост армии Мьянмы недалеко от границы с Таиландом. Это стало одним из самых интенсивных противостояний, с начала военного переворота в стране.

Каренский национальный союз захватил армейский лагерь на Западном берегу реки Салуин, сообщает Reuters. Жители поселков на тайской стороне реки заявили, что перед рассветом началась сильная стрельба.

"Боевые действия произошли, когда хунта заявила, что рассмотрит предложения по пресечению беспорядков в Мьянме, но при условии восстановления стабильности", говорится в сообщении.

Военные Мьянмы нанесли удары по повстанцам с воздуха. О пострадавших ничего не известно, около 450 жителей тайских деревень эвакуировали от границы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Мьянме за время протестов убили более 700 демонстрантов

Утром 1 февраля военные захватили власть в Мьянме - стране, ранее известной как Бирма. Они арестовали фактического лидера страны Аун Сан Су Чжи, президента Вин Мьина и других гражданских руководителей. Ввели чрезвычайное положение сроком на год. Лидеры западных стран осудили переворот.

Действия силовиков вызвали волну протестов, которые военный режим жестко подавляет. В ходе акций гибнут мужчины, женщины и дети. В Мьянме из-за протестов против военного переворота отключили интернет и доступ к Wi-Fi в общественных местах.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Мьянме начались боевые действия: более 450 человек эвакуировали». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
апреля

Решающее сражение король и гетман проиграли

Самое читаемое
Жена Dzidzio назвала причины развода
Жена Dzidzio назвала причины развода
10
 1 Просмотров: 6795
Опубликовали секретные документы о Чернобыльской катастрофе
Опубликовали секретные документы о Чернобыльской катастрофе
21
 Просмотров: 6408
Кем оказался киллер, который расстрелял мужчину на глазах у ребенка
Кем оказался киллер, который расстрелял мужчину на глазах у ребенка
3
 Просмотров: 6300
&quot;Тревожный сигнал&quot; - в Кремле отреагировали на заявление Зеленского
"Тревожный сигнал" - в Кремле отреагировали на заявление Зеленского 1 Просмотров: 6030
(PR)
(PR) Просмотров: 4293
Мир
Росйський блогер погиб в прямом эфире во время неудачного трюка
Росйський блогер погиб в прямом эфире во время неудачного трюка 1 Просмотров: 1359
В США привитым от Covid-19 разрешили не носить маски на улицах
В США привитым от Covid-19 разрешили не носить маски на улицах Просмотров: 45
Военный катер США впервые с 2008 года вошел в Черное море: Кремль отреагировал и отправил на обучение крейсер
Военный катер США впервые с 2008 года вошел в Черное море: Кремль отреагировал и отправил на обучение крейсер Просмотров: 243
Белоруса задержали из-за бело-красной коробки от телевизора на балконе
Белоруса задержали из-за бело-красной коробки от телевизора на балконе Просмотров: 216
Гончаренко запретили выступать в ПАСЕ из-за доноса делегата из России
Гончаренко запретили выступать в ПАСЕ из-за доноса делегата из России
 2 Просмотров: 918
Больше всего комментируют
6
"Кива - кандидат наук. Тищенко - монобольшинство. Каких ученых вам еще не хватало?" - соцсети
5
"Слуги" придумали Тищенко новое наказание за скандальную вечеринку
4
"Слугу" снова поймали на пикантном занятии в Раде
3
На Донбассе подорвался грузовик ВСУ. Есть потери
3
Зеленский приказал готовить заседание СНБО
Голосов: 507
Голосование Какой результат покажет сборная Украины по футболу на Евро 2020/21?
  • 1) не выйдет из группы
  • 2) дойдёт до 1/8 финала
  • 3) дойдёт до 1/4 финала
  • 4) дойдёт до 1/2 финала
  • 5) дойдёт до финала
  • 6) выиграет турнир
Просмотреть