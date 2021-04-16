В Мьянме за время протестов убили более 700 демонстрантов

Текущие протесты в Мьянме рискуют перерасти в гражданскую войну, как в Сирии. Фото: Reuters

В Мьянме продолжаются массовые акции протеста. С начала захвата власти военными погибли по меньшей мере 715 демонстрантов.

Количество арестованных в ходе многочисленных акций давно перевалило за 3 тыс. человек, передает Al Jazeera. 15 апреля в городе Мандалай местные силовики убили по меньшей мере 1 человека и еще несколько получили ранения.

Глава ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала мир к немедленным действиям, которые могли бы прекратить "кампанию репрессий и массовых убийств" в стране. Текущие протесты в Мьянме рискуют перерасти в гражданскую войну, как в Сирии.

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Утром 1 февраля военные захватили власть в Мьянме - стране, ранее известной как Бирма. Они арестовали фактического лидера страны Аун Сан Су Чжи, президента Вин Мьина и других гражданских руководителей. Ввели чрезвычайное положение сроком на год. Лидеры западных стран осудили переворот. Действия силовиков вызвали волну протестов, которые военный режим жестко подавляет. В ходе акций гибнут мужчины, женщины и дети. В Мьянме из-за протестов против военного переворота отключили интернет и доступ к Wi-Fi в общественных местах.