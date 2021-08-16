В результате мощного землетрясения погибли более 1,2 тыс. человек

Число погибших в результате землетрясения на Гаити возросло до 1 297 человек. Более 5,7 тыс. людей получили ранения, а количество погибших еще может увеличиться.

Больницы переполнены пострадавшими, сообщает Управление гражданской обороны Гаити. На острове не хватает лекарств и еды.

"Разрушены более 860 домов, еще более 700 — повреждены. Разрушениям подверглись больницы, школы, офисы и церкви", - говорится в сообщении.

Жители острова вынуждены ночевать на улице, ведь их дома разрушены или могут обвалиться. В городке Ле-Ке некоторые семьи провели ночь на футбольном поле.

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Фото: Reuters

Помочь стране намереваются США, Аргентина и Чили.

Управление гражданской обороны предупреждает о цунами, которое может поразить остров ночью 16 или утром 17 августа.

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Возле Гаити 14 августа произошло землетрясение магнитудой 7,2 балла, в стране произошли мощные разрушения. Эпицентр толчков располагался на глубине 10 км в 40 км от коммуны Ле-Ке. На территории всего Гаити на месяц объявили чрезвычайное положение. В соцсетях люди делились видео разрушений. Гаити до сих пор окончательно не преодолело последствия предыдущего разрушительного землетрясения 2018 года силой 5,9 балла, которое убило более десятка человек. В 2010 году островную страну поразило землетрясение, в результате которого погибли 300 тыс. человек.