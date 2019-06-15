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суббота, 15 июня 2019 18:58

В рекламе запретили показывать гендерные стереотипы

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В рекламе запретили показывать гендерные стереотипы
Великобритания начала бороться со стереотипами в рекламе. Фото: the news and blogs

В Британии запретили навязывать "вредные гендерные стереотипы" в рекламе.

Новый рекламный кодекс должен остановить изображение человека, который не способен выполнить задание из-за своего пола. Нельзя будет показывать женщину, которая не может припарковаться или мужчину, который не способен поменять подгузник, передает ВВС.

"Вредные стереотипы могут ограничивать выбор, стремление и возможности детей, молодежи и взрослых, а некоторые рекламные материалы усиливают эти стереотипы", - сообщает Британский регулятор по рекламе.

Примером вредной рекламы назвали ролик молочной смеси Aptamil. В ней мать кормила ребенка и представляла его взрослым. Девочка в мечтах превращалась в балерину, а мальчик - в альпиниста или инженера.

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По мнению АSA, это крайне клишированный подход, очень далекий от реальной жизни.

В рекламе нельзя будет указывать, что привлекательная внешность и уборка жилья важнее эмоционального комфорта. Мужчин нельзя будет унижать за выполнение стереотипно женских ролей.

Рекламщики положительно восприняли новые правила.

Популярный фэшн-бренд Suistudio выпустил провокационную фотосессию, в которой женщин показали в деловых костюмах, а мужчины при этом выполнили функцию эротического реквизита. На снимках безупречно одетые девушки со строгим выражением лица позируют рядом с обнаженными мужчинами. Таким образом авторы снимков ломают гендерные стереотипы.

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