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понедельник, 17 августа 2020 18:47

В провинции Хубей, с которой началась пандемия, построят "город для изоляции"
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Архитектурная студия испанского архитектора Винсенте Гуалларта Guallart Architects выиграла международный конкурс на проектирование сообщества смешанного назначения в Китае. Архитекторы предложили проект автономного мини-городка для "посткоронавирусной эпохи".

О проекте-победителе рассказывает ArchDaily

Архитекторы создали для Китая проект "самодостаточного города"
Фото: Guallart Architects
Архитекторы создали для Китая проект "самодостаточного города"
Архитекторы создали для Китая проект "самодостаточного города"
Архитекторы создали для Китая проект "самодостаточного города"
Архитекторы создали для Китая проект "самодостаточного города"

Новый город собираются построить в округе Сюнъань, в провинции Хубэй в 140 км от Пекина. Именно в этой провинции находится город Ухань, где в декабре 2019-го виявили первые случаи болезни Сovid-19, с чего началась нынешняя пандемия.

"Мы не можем продолжать проектировать города и здания так, будто ничего не произошло", - считает основатель архитектурной студии, бывший главный архитектор Барселоны Винсенте Гуалларт.

Концепция проекта - городская модель, которая объединяет традиционные европейские городские кварталы, современные китайские башни и производительный ландшафт сельского хозяйства. Это даст возможность жить в городе в течение длительного времени, поскольку он не требует дополнительных ресурсов.

Город поделят на 4 зоны. Инфраструктура будет состоять из жилых квартир, офисов, магазинов, бассейнов, продуктового рынка, школы и детского сада, административного центра, пожарной части и других объектов.

Материалом для строительства архитекторы предлагают выбрать древесину, поскольку ее можно будет со временем возобновить.

Автор: Guallart Architects
  Архитекторы создали для Китая проект "самодостаточного города"
Архитекторы создали для Китая проект "самодостаточного города"

"Мы разрабатывали этот проект во время изоляции, когда вся команда работала дома, и мы решили включить все те аспекты, которые могли бы сделать нашу жизнь лучше, чтобы можно было определить новый стандарт", - рассказала директор архитектурного офиса Гонората Гжесиковська.

На верхних этажах всех зданий устроят теплицы, что позволит производить пищу для ежедневного потребления. На покатых склонах крыш разместят солнечные батареи для производства электроэнергии. Каждое помещение будет иметь балкон, чтобы жители могли дышать свежим воздухом, не покидая квартиры.

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На первых этажах планируется расположить небольшие общественные офисы. Там разместят машины быстрого прототипирования и 3D-принтеры, что даст возможность изготавливать предметы ежедневного обихода. В коворингах можно будет работать дистанционно или проводить встречи.

Авторы проекта подчеркивают, что их "самодостаточный город" будет иметь внутреннюю метаболическую систему, интегрировать производство энергии, переработанную воду, производство пищи и повторное использование материалов, способствуя распределенной модели управления городской средой.

Лучшие здания 2020 года в 15 категориях находятся в разных странах. Выбирали победителей благодаря голосованию в сети интернет.

Проект разместили на сайте премии ArchDaily, там же можно было отдать свой голос.

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