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воскресенье, 15 августа 2021 15:09

В Праге открыли фотовыставку к 30-летию независимости Украины
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В центре Праги открыли фотовыставку "Украина - 30 лет свободы", посвященную 30-летию независимости Украины.

Экспозиция продлится до 30 августа 2021 года. Об этом сообщает посольство Украины в Чехии в Twitter.

На выставке представили фотографии, которые демонстрируют выдающиеся события, достижения Украины, а также памятники и места, которые стоит посетить. В частности, фото с голосования в Верховной Раде за независимость в 1991 году, о победах на "Евровидении" певиц Русланы и Джамалы, об успехах футболиста Андрея Шевченко.

Снимки также демонстрируют трагические события в Украине, в частности российскую агрессию в Крыму и на Донбассе.

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В Чехии открыли фотовыставку "Украина - 30 лет свободы". Фото: ukrinform
В Чехии открыли фотовыставку "Украина - 30 лет свободы". Фото: ukrinform
В Чехии открыли фотовыставку "Украина - 30 лет свободы". Фото: ukrinform
В Чехии открыли фотовыставку "Украина - 30 лет свободы". Фото: ukrinform
В Чехии открыли фотовыставку "Украина - 30 лет свободы". Фото: ukrinform

Выставку торжественно открыл посол Украины в Чехии Евгений Перебийнис вместе с журналистом и писателем, бывшим узником российских гибридных сил Станиславом Асеевым.

"Снимки фиксируют радость от желанной независимости, достижения и достижения Украины, достопримечательности, события революций и борьбы против агрессии России", - сообщили в посольстве.

Эпиграфом экспозиции стали слова Григория Сковороды "Что есть свобода?".

"Мы хотим донести европейцам и непосредственно чехам правду о том, что произошло в 2014 году: оккупация Крыма, агрессия на Донбассе, о нашей армии. Эта выставка является уникальной, так как направлена ​​также на чешско-украинские отношения", - сказал посол Украины.

Страны-соседки пришлют в Киев своих военных для участия в параде ко Дню Независимости. С Чешской Республики в Киев прибудет около 30 членов почетного караула. Польша и Словакия, кроме военнослужащих, привезут в Киев свою военную технику. Участие этих стран в торжествах по поводу 30-летия независимости Украины является символическим жестом поддержки Киева в продолжающемся конфликте с Россией.

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Дата
15
августа

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