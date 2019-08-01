В пожарах виноваты зарубежные лазерные лучи - Жириновский

Жириновский насмешил людей заявлением о причине пожаров. ФОТО: korupciya.com

Депутат российской Госдумы, глава ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что в пожарах в Сибири виноваты лазерные лучи из-за рубежа.

"Из-за рубежа сегодня легко воздействовать: лазерные лучи – и загорится любой лес" – сказал он на молодежном форуме "Территория смыслов".

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В список возможных причин возгорания российских лесов Жириновский добавил также высокие температурные отметки, отсутствие дождей, поджоги и действия черных лесорубов, которые хотели скрыть следы своей деятельности.

Для борьбы с лесными пожарами в Красноярском крае и Иркутской области РФ будут искусственно вызвать осадки.