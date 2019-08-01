Над горящей Сибирью будут вызывать искусственные дожди

 
Ексклюзивы
1/5
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 522
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Эксперт рассказал, скупят ли иностранцы и олигархи всю землю после отмены моратория
Просмотров: 1998
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Куда можно перенести столицу Украины: мнение эксперта
Просмотров: 2241
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
"Слуга народа" в Раде: кроме Зеленского, фракцию ничто не объединяет
3 Просмотров: 2790
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
"Политическое судилище за преступление, которого не могло быть" - Дикий о деле Маркива
Просмотров: 675
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Ефремова использовали для шантажа экс-"регионалов" - Снегирев
Просмотров: 1026
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 6309
В ДБР заинтересовались Кличко
В ДБР заинтересовались Кличко
1 Просмотров: 5779
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
"Бунт подростков" - поэтесса об электорате Зеленского
Просмотров: 1233
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Зеленский напоминает раннего Путина - Евгения Чуприна
Просмотров: 3672
Фото
Все фото
7
5
24
7
8
Путешествуя поднебесной: показали невероятные фото с фестиваля воздушных шаров
Путешествуя поднебесной: показали невероятные фото с фестиваля воздушных шаров
Отрезанными головами играли в футбол: шокирующие кадры бунта в тюрьме (18+)
Отрезанными головами играли в футбол: шокирующие кадры бунта в тюрьме (18+)
Как Нью-Йорк встречал мигрантов в конце XIX в. - подборка фото
Как Нью-Йорк встречал мигрантов в конце XIX в. - подборка фото
Сильнейшие за 10 тыс. лет пожары тушить &quot;экономически невыгодно&quot; - РФ
Сильнейшие за 10 тыс. лет пожары тушить "экономически невыгодно" - РФ
Украинские военные посадили вертолет в кратер вулкана
Украинские военные посадили вертолет в кратер вулкана
Видео
Все видео
Российского актера бросили за решетку за шутку над ГАИшником
Российского актера бросили за решетку за шутку над ГАИшником
Столкновение птицы и ребенка на американских горках напугало сеть
Столкновение птицы и ребенка на американских горках напугало сеть
Второклассники с пистолетом пытались ограбить магазин
Второклассники с пистолетом пытались ограбить магазин
Мужчина расстрелял детскую площадку во время вечеринки: 11 пострадавших
Мужчина расстрелял детскую площадку во время вечеринки: 11 пострадавших
В Москве проходят митинги: более 40 задержанных
В Москве проходят митинги: более 40 задержанных
Интервью
1/5
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Как освободить пленников Кремля: семь вариантов
Просмотров: 522
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Наибольший вызов для Зеленского - Медведчук
Просмотров: 6309
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
1 Просмотров: 1017
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
4 Просмотров: 2727
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 1242
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
29 июля 2019
Просмотров: 2088
Лімбурзький сир
— Батьку, я у провінції Лімбург, — каже донька-десятикласниця телефоном. Що тобі привезти? Не сумніваюся ні секунди. ...
четверг, 01 августа 2019 13:10

Над горящей Сибирью будут вызывать искусственные дожди

  Комментировать
Над горящей Сибирью будут вызывать искусственные дожди
Лесные пожары будут тушить с помощью искусственных дождей. Фото: Obozrevatel

Для борьбы с лесными пожарами в Красноярском крае и Иркутской области РФ будут искусственно вызвать осадки.

"Сегодня, 1 августа, специальный самолет-зондировщик Ан-26 взлетел в Иркутске и взял курс на север Иркутской области. Там, в районе действия лесных пожаров в Казачинско-Ленском, Киренском и Усть-Кутском районах наблюдаются условия для развития облачности, пригодной для проведения работ по искусственного вызывания осадков в целях борьбы с лесными пожарами", - говорится в сообщении федеральной Авиалесохраны.

Дожди будут вызывать с помощью запуска в облака специальных пиропатронов с йодистым серебром.

После Иркутска Ан-26 полетит в Эвенкийский район Красноярского края. Там накопились пригодные для искусственного вызывания дождя облака.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сильнейшие за 10 тыс. лет пожары тушить "экономически невыгодно" - РФ

По состоянию на 1 августа на территории РФ зафиксировано почти 470 возгораний в лесах общей площадью более 2,9 млн гектаров. Режим ЧС из-за сложной пожароопасной обстановке действует в Иркутской области, Красноярском крае, в двух районах Бурятии, одном районе Якутии.

Глобальная онлайн-платформа Global Forest Watch исследует состояние лесов на планете. С 15 по 22 июля она зарегистрировала в России 178 484 ячеек возгораний.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Над горящей Сибирью будут вызывать искусственные дожди». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
01
августа

В Венгрии разогнали коммунистов

Перевозили камни через океан - как англичане искали золото в Америке

Самое читаемое
Отрезанными головами играли в футбол: шокирующие кадры бунта в тюрьме (18+)
Отрезанными головами играли в футбол: шокирующие кадры бунта в тюрьме (18+)
5
 Просмотров: 58628
Польское правительство издало распоряжение относительно украинского языка
Польское правительство издало распоряжение относительно украинского языка
 Просмотров: 34850
&quot;Что-то страшное приближается для плохих людей&quot; - в Офисе Зеленского состоялась тайная ночная встреча
"Что-то страшное приближается для плохих людей" - в Офисе Зеленского состоялась тайная ночная встреча 6 Просмотров: 29760
Показали, в каком состоянии донецкий ледовый дворец
Показали, в каком состоянии донецкий ледовый дворец
5
 1 Просмотров: 17470
Сексуальность сквозь годы: самые &quot;горячие&quot; снимки звезд, которым за 40
Сексуальность сквозь годы: самые "горячие" снимки звезд, которым за 40
12
 Просмотров: 12324
Мир
"Детское Евровидение 2019": известны имена судей
"Детское Евровидение 2019": известны имена судей Просмотров: 36
3 млн га леса в огне: сообщили впечатляющие данные о пожарах в России
3 млн га леса в огне: сообщили впечатляющие данные о пожарах в России Просмотров: 450
В Венгрии разогнали коммунистов
В Венгрии разогнали коммунистов
 Просмотров: 234
Северная Корея испытала опасное оружие
Северная Корея испытала опасное оружие Просмотров: 225
Назвали самые большие проблемы российской армии
Назвали самые большие проблемы российской армии Просмотров: 576
Больше всего комментируют
6
"У него уже все позади" - Гройсман раскритиковал Порошенко
6
"Что-то страшное приближается для плохих людей" - в Офисе Зеленского состоялась тайная ночная встреча
6
Филарет обратился в ОБСЕ
3
Освободить моряков из плена РФ можно только до начала суда - адвокат
2
Мэр Чернигова сделал каминг-аут: признался в любви к России
Голосов: 84
Голосование Какой футбольный топ-чемпионат для вас - приоритет?
  • 1) Англия
  • 2) Испания
  • 3) Италия
  • 4) Германия
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua