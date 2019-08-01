Над горящей Сибирью будут вызывать искусственные дожди

Лесные пожары будут тушить с помощью искусственных дождей. Фото: Obozrevatel

Для борьбы с лесными пожарами в Красноярском крае и Иркутской области РФ будут искусственно вызвать осадки.

"Сегодня, 1 августа, специальный самолет-зондировщик Ан-26 взлетел в Иркутске и взял курс на север Иркутской области. Там, в районе действия лесных пожаров в Казачинско-Ленском, Киренском и Усть-Кутском районах наблюдаются условия для развития облачности, пригодной для проведения работ по искусственного вызывания осадков в целях борьбы с лесными пожарами", - говорится в сообщении федеральной Авиалесохраны.

Дожди будут вызывать с помощью запуска в облака специальных пиропатронов с йодистым серебром.

После Иркутска Ан-26 полетит в Эвенкийский район Красноярского края. Там накопились пригодные для искусственного вызывания дождя облака.

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По состоянию на 1 августа на территории РФ зафиксировано почти 470 возгораний в лесах общей площадью более 2,9 млн гектаров. Режим ЧС из-за сложной пожароопасной обстановке действует в Иркутской области, Красноярском крае, в двух районах Бурятии, одном районе Якутии.

Глобальная онлайн-платформа Global Forest Watch исследует состояние лесов на планете. С 15 по 22 июля она зарегистрировала в России 178 484 ячеек возгораний.