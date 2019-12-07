В польских кинотеатрах будут рекламировать Украину

Перед фильмами будут показывать промо-ролик. Фото: УНИАН

Промо-видео Travel and Enjoy Ukraine Now будут показывать в нескольких польских кинотеатрах перед каждым сеансом.

Видео должны повысить туристическую и инвестиционную привлекательность Украины, сообщает посольство Украины в Польше.

Договоренность касается сети кинотеатров Helios в Варшаве, Гданьске, Гдыне и Вроцлаве. Акция продлится от 6 до 19 декабря текущего года.

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"Надеемся, что таким образом мы поощрим еще большее количество иностранных туристов путешествовать по Украине, инвестировать в экономику нашего государства и просто дружить с гостеприимными украинцами. Добро пожаловать в Украину!" - говорится в заявлении посольства.

С 4 декабря польские телезрители увидят проморолик об Украине Enjoy Ukraine Now. Покажут его на двух телеканалах группы TVN: TVN 24 BiS и Travel Channel.