В Польшу прибыл второй самолет с американскими военными

В Польшу продолжают прибывать военные США.
Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак в Twitter.
Самолет приземлился в Жешуве.
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"Еще американские солдаты из 82-й воздушно-десантной дивизии высадились в Жешувы", - заявил министр обороны.
Точное количество прибывших этим самолетом военных не указывается. По словам Блащака, военные будут действовать в юго-восточной части нашей страны на восточном фланге НАТО.
Вчера в Польше в аэропорту Жешув-Ясенко приземлился первый самолет с американскими солдатами из 82-й воздушно-десантной дивизии. Всего там будут находиться 1,7 тыс. американских военных. Еще в Польшу прибыли восемь самолетов, на которых находилась подготовительная группа. Их задачей является материально-техническое обеспечение солдат, дислоцированных в Польше. Также они привезли военную технику.
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