В Польшу прибыл второй самолет с американскими военными

США договорились об усилении военного присутствия США в Польше и других частях восточного фланга НАТО. Фото: twitter.com/mblaszczak

В Польшу продолжают прибывать военные США.

Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак в Twitter.

Самолет приземлился в Жешуве.

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"Еще американские солдаты из 82-й воздушно-десантной дивизии высадились в Жешувы", - заявил министр обороны.

Точное количество прибывших этим самолетом военных не указывается. По словам Блащака, военные будут действовать в юго-восточной части нашей страны на восточном фланге НАТО.

Вчера в Польше в аэропорту Жешув-Ясенко приземлился первый самолет с американскими солдатами из 82-й воздушно-десантной дивизии. Всего там будут находиться 1,7 тыс. американских военных. Еще в Польшу прибыли восемь самолетов, на которых находилась подготовительная группа. Их задачей является материально-техническое обеспечение солдат, дислоцированных в Польше. Также они привезли военную технику.