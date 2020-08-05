В Польше за подделку сигарет задержали украинцев

В Польше правоохранители пресекли деятельность двух подпольных производств контрафактных сигарет. Среди задержанных - 6 украинцев.

Об этом сообщили в пресс-службе польской полиции.

Фото: cbsp.policja.pl

Сотрудники Центрального бюро расследований и Мазовецкого таможенно-налогового управления провели два расследования в Мазовецком воеводстве, направленные на борьбу с табачными преступлениями.

Польские силовики закрыли две фабрики нелегальных сигарет, арестовали подозреваемых и изъяли 11 т табака, 1 млн сигарет, комплектующие для их производства и специализированные машины.

"Если бы эти табачные изделия попали на рынок, Государственное казначейство могло бы потерять около 16,7 млн злотых. Одно из дел контролирует Государственная прокуратура в Люблине", - говорится в сообщении.

Первое задержание осуществили полицейские Люблинского центрального следственного бюро совместно с Мазовецкой таможней и налоговой службой под наблюдением Люблинского отделения Национальной прокуратуры в Люблине. Нелегальную деятельность проводили в Пясечинском повете. Во время операции офицеры обыскали 4 учреждения и задержали 8 человек в возрасте 25-50 лет, среди которых - 6 граждан Украины.

Силовики изъяли полную производственную линию для изготовления сигарет, 11 т табака и 1 млн единиц сигарет, полуфабрикаты для изготовления табачных изделий.

Результаты расследования показывают, что группа могла действовать с июня и за это время она могла незаконно изготовить до 6 млн сигарет, которые затем могли продаваться в Польше под названием двух известных иностранных марок табачных изделий.

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Задержанным объявили подозрение в участии в организованной преступной группе, незаконном производстве табачных изделий, а также в незаконном выведении на рынок товаров, имеющих поддельную торговую марку, и уголовных фискальных правонарушениях. Всех задержанных взяли под стражу.

Еще одну спецоперацию провели в Пултуском повете. Там в одном из складских помещений организовали нелегальную фабрику сигарет.

Офицеры изъяли специализированные машины для изготовления и упаковки сигарет, мощный дизельный генератор электроэнергии и машину для отбора табака из отходов сигарет. Также обнаружили почти 10 т нарезанного табака, около 15 т полуфабрикатов и более тонны пачек сигарет.

Следователи подсчитали, что изъятые машины могли производить миллион сигарет в день. Стоимость нарезанного табака превышает 6,5 млн злотых. В результате незаконной деятельности Государственная казначейская компания могла потерять около 10 млн злотых.

В Донецкой области правоохранители из состава Объединенных сил выявили склад контрафактных сигарет на более 3 млн грн. Совместная межведомственная группа в одном из гаражных массивов Краматорска обнаружила базу накопления контрафактных табачных изделий (Compliment, Jin Ling, Минск, Favorit, Monus, Marvel, Ritm, Marlboro, Marble и другие) общей численностью около 190 ящиков (93 300 пачек).