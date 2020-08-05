 
Ексклюзивы
1/5
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
Просмотров: 585
Дорогие фрукты, дешевая картошка: сколько стоят закупки украинцев в августе
Дорогие фрукты, дешевая картошка: сколько стоят закупки украинцев в августе
Просмотров: 333
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Просмотров: 18225
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 3654
Сколько картофеля выращивают украинцы
Сколько картофеля выращивают украинцы
Просмотров: 900
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6750
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 963
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
Просмотров: 819
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 603
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Почему украинцам трудно возвращать кредиты: мнение эксперта
Просмотров: 1098
Фото
Все фото
12
20
6
7
14
В Польше за подделку сигарет задержали украинцев
В Польше за подделку сигарет задержали украинцев
Переброшены машины, стертые в пыль дома - фоторепортаж Reuters с эпицентра взрыва в Бейруте
Переброшены машины, стертые в пыль дома - фоторепортаж Reuters с эпицентра взрыва в Бейруте
В Бейруте произошел взрыв - в радиусе 10 км поврежденны дома
В Бейруте произошел взрыв - в радиусе 10 км поврежденны дома
Избитую на турецком пляже украинскую топ-модель обвинили во лжи: новые подробности скандала
Избитую на турецком пляже украинскую топ-модель обвинили во лжи: новые подробности скандала
&quot;Путина в отставку&quot;: в Хабаровске продолжаются протесты
"Путина в отставку": в Хабаровске продолжаются протесты
Видео
Все видео
Люди прятались, где могли: новые видео взрывов в Бейруте и какая ситуация сейчас
Люди прятались, где могли: новые видео взрывов в Бейруте и какая ситуация сейчас
Кандидат в президенты Беларуси заявила об угрозах с украинского номера
Кандидат в президенты Беларуси заявила об угрозах с украинского номера
Дом начал шататься, а дальше - паника: украинка рассказала о взрыве в Бейруте
Дом начал шататься, а дальше - паника: украинка рассказала о взрыве в Бейруте
Взрыв в Бейруте: число жертв растет
Взрыв в Бейруте: число жертв растет
Ад в Калифорнии: вспыхнули лесные пожары
Ад в Калифорнии: вспыхнули лесные пожары
Интервью
1/5
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
Просмотров: 585
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6750
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
"Все боятся, что снова останутся без работы" - почему часть кофеен не пережила карантина
Просмотров: 702
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
"Волчье" судопроизводство продолжится: Зеленский не будет реформировать суды
1 Просмотров: 603
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Партии сделали себе подарок: что меняют поправки в Избирательный кодекс
Просмотров: 783
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
30 июля 2020
Просмотров: 1512
Диплом з Антверпена
Два тижні тому донька здала сесію ЗНО. Ми зібрали речі й поїхали в Тальне. Під грушею закріпили гамак. Тепер мала валяється в ньому й чекає ...
среда, 05 августа 2020 10:07

В Польше за подделку сигарет задержали украинцев
12

  Комментировать

В Польше правоохранители пресекли деятельность двух подпольных производств контрафактных сигарет. Среди задержанных - 6 украинцев.

Об этом сообщили в пресс-службе польской полиции.

Силовики Польши пресекли незаконное производство сигарет, в котором замешаны украинцы
Фото: cbsp.policja.pl
Силовики Польши пресекли незаконное производство сигарет, в котором замешаны украинцы
Силовики Польши пресекли незаконное производство сигарет, в котором замешаны украинцы
Силовики Польши пресекли незаконное производство сигарет, в котором замешаны украинцы
Силовики Польши пресекли незаконное производство сигарет, в котором замешаны украинцы

Сотрудники Центрального бюро расследований и Мазовецкого таможенно-налогового управления провели два расследования в Мазовецком воеводстве, направленные на борьбу с табачными преступлениями.

Польские силовики закрыли две фабрики нелегальных сигарет, арестовали подозреваемых и изъяли 11 т табака, 1 млн сигарет, комплектующие для их производства и специализированные машины.

"Если бы эти табачные изделия попали на рынок, Государственное казначейство могло бы потерять около 16,7 млн злотых. Одно из дел контролирует Государственная прокуратура в Люблине", - говорится в сообщении.

Первое задержание осуществили полицейские Люблинского центрального следственного бюро совместно с Мазовецкой таможней и налоговой службой под наблюдением Люблинского отделения Национальной прокуратуры в Люблине. Нелегальную деятельность проводили в Пясечинском повете. Во время операции офицеры обыскали 4 учреждения и задержали 8 человек в возрасте 25-50 лет, среди которых - 6 граждан Украины.

Силовики изъяли полную производственную линию для изготовления сигарет, 11 т табака и 1 млн единиц сигарет, полуфабрикаты для изготовления табачных изделий.

Результаты расследования показывают, что группа могла действовать с июня и за это время она могла незаконно изготовить до 6 млн сигарет, которые затем могли продаваться в Польше под названием двух известных иностранных марок табачных изделий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Правоохранители задержали контрабанду на 15 млн грн

Задержанным объявили подозрение в участии в организованной преступной группе, незаконном производстве табачных изделий, а также в незаконном выведении на рынок товаров, имеющих поддельную торговую марку, и уголовных фискальных правонарушениях. Всех задержанных взяли под стражу.

Еще одну спецоперацию провели в Пултуском повете. Там в одном из складских помещений организовали нелегальную фабрику сигарет.

Офицеры изъяли специализированные машины для изготовления и упаковки сигарет, мощный дизельный генератор электроэнергии и машину для отбора табака из отходов сигарет. Также обнаружили почти 10 т нарезанного табака, около 15 т полуфабрикатов и более тонны пачек сигарет.

Следователи подсчитали, что изъятые машины могли производить миллион сигарет в день. Стоимость нарезанного табака превышает 6,5 млн злотых. В результате незаконной деятельности Государственная казначейская компания могла потерять около 10 млн злотых.

В Донецкой области правоохранители из состава Объединенных сил выявили склад контрафактных сигарет на более 3 млн грн. Совместная межведомственная группа в одном из гаражных массивов Краматорска обнаружила базу накопления контрафактных табачных изделий (Compliment, Jin Ling, Минск, Favorit, Monus, Marvel, Ritm, Marlboro, Marble и другие) общей численностью около 190 ящиков (93 300 пачек).

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «В Польше за подделку сигарет задержали украинцев». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
05
августа

Начался Большой террор

Киноактрису похоронили в бледно-зеленом платье

18 месяцев был полностью сумасшедшим - каким оказалась жизнь писателя Ги де Мопассана

Самое читаемое
Остановились отдохнуть: новые подробности убийства 8-летнего мальчика
Остановились отдохнуть: новые подробности убийства 8-летнего мальчика Просмотров: 8469
Певица Ирина Федишин поразила сексуальными фото
Певица Ирина Федишин поразила сексуальными фото
9
 Просмотров: 8136
Избитую на турецком пляже украинскую топ-модель обвинили во лжи: новые подробности скандала
Избитую на турецком пляже украинскую топ-модель обвинили во лжи: новые подробности скандала
7
 1 Просмотров: 8091
Мужчина зарезал 8-летнего сына и заявил об исчезновении: первые подробности трагедии
Мужчина зарезал 8-летнего сына и заявил об исчезновении: первые подробности трагедии
10
 Просмотров: 7218
Переброшены машины, стертые в пыль дома - фоторепортаж Reuters с эпицентра взрыва в Бейруте
Переброшены машины, стертые в пыль дома - фоторепортаж Reuters с эпицентра взрыва в Бейруте
20
 Просмотров: 6750
Мир
Китайскую вакцину против Covid-19 сначала введут медикам в Бангладеш
Китайскую вакцину против Covid-19 сначала введут медикам в Бангладеш Просмотров: 18
В США обыскали офисы компании, связанной с Коломойским: подробности
В США обыскали офисы компании, связанной с Коломойским: подробности Просмотров: 99
Люди прятались, где могли: новые видео взрывов в Бейруте и какая ситуация сейчас
Люди прятались, где могли: новые видео взрывов в Бейруте и какая ситуация сейчас
 Просмотров: 909
Молодежь стала чаще болеть и распространять Covid-19 - ВОЗ
Молодежь стала чаще болеть и распространять Covid-19 - ВОЗ Просмотров: 162
Кандидат в президенты Беларуси заявила об угрозах с украинского номера
Кандидат в президенты Беларуси заявила об угрозах с украинского номера
 Просмотров: 450
Больше всего комментируют
12
Самолет Путина приземлился в Крыму. Ранее туда прибыл Медведчук - СМИ
8
Кортежи Зеленского даже не снились Порошенко - мэр Днепра Филатов
6
Не так, как раньше: президентство Зеленского повлияло на популярность "Квартала 95"
4
События на Донбассе развиваются не по украинскому сценарию - Елисеев
3
Пальчевский не пришел на "мужской разговор" с Ницоем, хотя сам его вызвал
Голосов: 535
Голосование Луческу с "Динамо" выиграет УПЛ?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua