На Донбассе обнаружили склад контрафактных сигарет

Фото: ООС

В Донецкой области правоохранители из состава Объединенных сил разоблачили склад контрафактных сигарет на более чем 3 миллиона гривен

"Стражами порядка было установлено на территории города Краматорск складское помещение, в котором с целью сбыта незаконно хранились табачные изделия без марок акцизного сбора", - сообщает пресс-центр ООС.

Совместная межведомственная группа в составе пограничников, работников ДФС, сотрудников СБУ в одном из гаражных массивов города Краматорск обнаружила базу накопления контрафактных табачных изделий (Compliment, Jin Ling, Минск, Favorit, Monus, Marvel, Ritm, Marlboro, Marble и другие) общей численностью около 190 ящиков (93300 пачек).

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Предварительная сумма оценки табачных изделий составляет 3 миллиона 300 тысяч гривен.

Контрафактные сигареты изъяли, проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия по установлению полного круга лиц, причастных к уголовному преступлению.

В Украине все чаще покупателям предлагают сигареты производства самопровозглашенной ДНР. Этот бизнес в оккупированном Донецке "крышуют" сотрудники "МГБ".