В Польше со следующей недели ослабляется карантин

В Польше правительство решило начать ослабление карантина с понедельника, 26 апреля.
В 11 провинциях Польши будет разрешена работа парикмахерских и салонов красоты. Ученики 1-3 классов начнут учиться по смешанной форме обучения, сообщили в польском правительстве.
Впоследствии правительство предоставит детальный план открытия секторов экономики, в том числе гостинично-гастрономического бизнеса.
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В Польше зафиксировали 2,718,493 случаев коронавируса, 63,473 человека умерли.
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