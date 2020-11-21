В Польше разрешили работать торговым центрам и магазинам

Премьер предупредил, что магазины закроют, если в них будут нарушаться санитарные правила. Фото: unsplash

Правительство Польши позволило торговым центрам и магазинам работать при соблюдении самых жестких санитарных мероприятий.

Торговые центры откроются 28 ноября, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает РБК-Украина.

Премьер предупредил, что магазины закроют, если в них будут нарушаться санитарные правила.

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Спортивные залы, кинотеатры, концертные залы остаются закрытыми до 27 декабря. Учебные заведения возобновят работу до 24 декабря. В это время в Польше закрыто большинство торговых центров.

Карантин в Польше усилили с 7 ноября. В частности, закрыли учреждения культуры, ограничили работу торговых центров.

На страны Европы приходится почти половина всех заражений на коронавирус в мире за прошедшую неделю. Там коронавирусом заболели 46% из 4 млн.