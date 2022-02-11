В Польше приземлились американские истребители F-15: яркие фото

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В четверг, 10 февраля, на польскую авиабазу Ласк прибыли американские истребители F-15 для усиления Восточного фланга НАТО.

Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в Twitter.

По его словам, американские военные самолеты усилят восточный фланг НАТО в рамках миссии Альянса по воздушному патрулированию Air Policing.

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10 февраля в Польшу прибыло шесть самолетов с американскими десантниками. Также в страну прибыл дополнительный военный контингент вооруженных сил Великобритании. В рамках мер по укреплению безопасности союзников в Европу перебросят около 3 тыс. американских военнослужащих.