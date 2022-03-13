В Польше подписали закон о помощи беженцам из Украины

Украинцы массово убегают в Польшу после начала войны с Россией. Фото: Укрзализныця

Президент Польши Анджей Дуда подписал закон об условиях пребывания беженцев из Украины.

В стране были установлены размеры их социальной поддержки. Соответствующий законопроект принял польский Сейм еще 9 марта, сообщает издание Onet.pl.

Он вступит в силу со дня опубликования в "Правовом журнале", но будет ретроактивно применяться с 24 февраля 2022 года.

Согласно закону граждане Украины, выехавшие после начала войны с Россией, могут находиться в Польше до 18 месяцев. Также легальным будет пребывание детей, родившихся там.

Через 9 месяцев пребывания в Польше беженцы могут подать заявление на получение разрешения на проживание сроком на 3 года.

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Украинцы после подтверждения получат налоговый номер PESEL. Беженцы имеют право пользоваться государственными услугами, здравоохранением и отдавать детей в польские школы.

В случае трудоустройства они смогут претендовать на социальные программы, в том числе 500 плюс. Граждане Украины получат единовременную финансовую помощь в размере 300 злотых на человека.

ЕС выделил €500 млн в помощь украинским беженцам. Также они могут получить вид на жительство на территории стран Европейского Союза сроком на минимум год.