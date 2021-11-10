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среда, 10 ноября 2021 16:16

В Польше остановили "скорую", набитую нелегалами
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В Польше 9 ноября полиция задержала скорую, набитую нелегальными мигрантами. Всего – 18 иностранцев неизвестного гражданства
Фото: policja.pl
В Польше 9 ноября полиция задержала скорую, набитую нелегальными мигрантами. Всего – 18 иностранцев неизвестного гражданства
В Польше 9 ноября полиция задержала скорую, набитую нелегальными мигрантами. Всего – 18 иностранцев неизвестного гражданства

В Польше 9 ноября полиция задержала скорую, набитую нелегальными мигрантами.

Всего в переоборудованный под спецавтомобиль микроавтобус поместили 18 людей, сообщила пресс-служба полиции.

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"В городе Велички Олецкого уезда полицейские заметили подозрительную скорую помощь. Офицеры остановили машину для осмотра и обнаружили на передних сиденьях двух 28-летних мужчин в защитных костюмах. Оказалось, что это жители Варшавы. Однако это были не медицинские работники и они не перевозили человека, инфицированного коронавирусом. В салоне находились 18 иностранцев неизвестного гражданства, которые нелегально проникли в Польшу", - говорится в сообщении.

Автомобиль взят и под охрану. Водитель, пассажир и иностранцы были задержаны.

За помощь в незаконном пересечении границы мужчинам грозит до 8 лет тюрьмы.

8 ноября в сети обнародовали кадры, как толпа мигрантов в Беларуси идет к польской границе. Белорусские военные с собаками согнали мигрантов с дороги в лес. До КПП они не дошли.

Власти Польши привели в боевую готовность Силы территориальной обороны, а президент Анджей Дуда созвал экстренное совещание с чиновниками. Позже в МВД сообщили, что мигранты пытались прорвать границу с территории Белоруссии, но эту попытку отбили.

Во время второй попытки 9 ноября две группы мигрантов прорвались на территорию Польши. Некоторых удалось вернуть на линию границы, остальных разыскивают.

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Дата
10
ноября

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