В Перу произошло мощное землетрясение

В Перу зафиксировали землетрясение магнитудой 8 баллов. Фото: Varta1

В Перу произошло землетрясение магнитудой 8 баллов.

Подземные толчки зафиксировали на севере страны, в 10:41 по киевскому времени. Об этом сообщает Геологическая служба США (USGS).

Эпицентр землетрясения располагался на глубине 115 км в 80 км к юго-востоку от района Лагунас, примерно в 190 км к востоку от города Мойобамба. Угрозы цунами для региона пока объявлено не было.

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Информации о пострадавших или разрушениях в результате происшествия тоже нет. Другие подробности в геологической службе пока не сообщают.

В Румынии в 130 км от украинской границы вблизи Вранча произошло землетрясение. Сейсмологи оценили его в почти 4 балла.