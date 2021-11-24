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среда, 24 ноября 2021 01:14

В Пентагоне отреагировали на "ядерные" обвинения Шойгу

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В Пентагоне отреагировали на &quot;ядерные&quot; обвинения Шойгу
В Пентагоне ответили на обвинения Шойгу. Фото: АР

В американском Министерстве обороны ответили на обвинения российского министра Сергея Шойгу. Он заявил, что американские самолеты тренировались применять ядерное оружие против России.

Об этом передает "Голос Америки".

"Стоит отметить, что о проведении этих миссий было объявлено публично, они были тщательно спланированы Стратегическим командованием США (STRATCOM) и Командованием ВС США в Европе (EUCOM) совместно с союзниками и партнерами для обеспечения максимальных возможностей обучения и интеграции, с соблюдением всех национальных и международных требований и протоколов", сказал представитель Пентагона Антон Семельрот.

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что американские бомбардировщики отрабатывали ядерный удар по России по двум разным направлениям — с запада и востока. Такое мнение он сказал во время переговоров с министром обороны Китая Вэй Фэнхэ.

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