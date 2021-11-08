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понедельник, 08 ноября 2021 07:16

У Путина нервничают из-за военных кораблей США в Черном море

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У Путина нервничают из-за военных кораблей США в Черном море
В России нервничают из-за военных кораблей США в Черном море. Фото: fleetmon.com

Министр обороны России Сергей Шойгу назвал провокацией постоянные вхождения военных кораблей США и других стран в Черное море.

Об этом он заявил в эфире одного из российских телеканалов, передает проект Радио Свобода Крым.Реалии.

"Это почти постоянная попытка проверить нас, проверить, насколько мы готовы, насколько у нас построена вся система по черноморскому побережью, вообще на юге нашей страны. Они (США – ред.) в этом не одиноки, в таких проверках и в таких походах", – сказал Шойгу.

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Он заявил, что российские военные наблюдают за всеми кораблями нерегиональных государств, которые входят в Черное море с высокоточным оружием на борту.

В США пока не комментировали это заявление России.

В Черное море вошел флагманский корабль Шестого флота ВМФ США USS Mount Whitne, чтобы работать с союзниками по НАТО и партнерами в регионе.

Американское и натовское командование ранее объявило о начале операций в Средиземном и Черном морях. Целью называли обеспечение безопасности и стабильности в регионе.

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Дата
08
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