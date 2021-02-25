В паспортах может появиться третий гендер

Бюрократическая волокита с изменением гендера в паспорте и других документах является для многих непреодолимой. Фото: pixabay.com

В США в паспортах и других документах может появиться еще один гендер, кроме мужского или женского. Обращение по поводу введения дополнительного гендера Х уже сделали десятки Штатов.

3-й гендер нужен для того, чтобы определять людей, которые не считают себя однозначно мужчинами или женщинами, пишет The New York Times. Речь о трансгендерах, небинарных людях и интерсексуалах.

С 2010 года законодательство США позволяет американцам менять гендер в паспортах, выбирая из 2 вариантов. Для этого необходимо приложить медицинскую справку о гендерном переходе. Президент Джо Байден пообещал изменить это, поэтому Американский союз защиты гражданских свобод давит на то, чтобы соответствующее решение приняли в ближайшее время. Союз ведет переговоры с Белым домом о включении нейтрального варианта гендера в документы, удостоверяющие личность. Это позволит людям выбирать свой гендер без судебных разрешений или медицинских справок, которые фактически невозможно получить без страховки.

Бюрократическая волокита с изменением гендера в паспорте и других документах является для многих непреодолимой. Около 350 тыс. человек не имеют документов, правильно определяющих их имя и гендер.

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Актриса и продюсер Элен Пейдж заявила, что считает себя трансгендерным мужчиной. Пейдж попросил обращаться к нему Элиот, а не Элен, а также называть "он".