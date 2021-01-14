Тильда Суинтон сделала неожиданное признание по поводу ориентации

Модельер Карл Лагерфельд и режиссер Дерек Джармен также были квир-людьми. Фото: Vogue.ua

Голливудская актриса британского происхождения 60-летняя Тильда Суинтон заявила, что она квир. Это означает, что гендерная ориентация звезды отличается от гетеросексуальной или цисгендерної идентичности.

Суинтон рассказала, что всегда чувствовала себя особенной, пишет Vogue.

По словам знаменитости, она лишь сейчас нашла близких по духу людей, среди которых много режиссеров. Модельер Карл Лагерфельд и режиссер Дерек Джармен также были квир-людьми. Актриса добавила, что в такой же чувственной среде находятся режиссеры Уэс Андерсон, Пон Чжун Хо и Джим Джармуш.

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Известная актриса и продюсер Элен Пейдж заявила, что считает себя трансгендерным мужчиной. Пейдж попросил обращаться к нему Элиот, а не Элен, а также называть его "он".