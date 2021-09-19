В отношениях с Вашингтоном у нас сложилась серьезный кризис - глаза МИД Франции

Впервые в истории наших отношений с США Париж отзывает своего посла из Вашингтона для консультаций. Фото: Reuters

Глава МИД Франции заявил о кризисе в отношениях с США. Кризис обусловлен ситуацией по контрактам на подлодки.

Об этом сообщает BFM TV.

"В отношениях с Вашингтоном у нас сложился серьезных кризис. Впервые в истории наших отношений с США Париж отзывает своего посла из Вашингтона для консультаций и переоценки отношений. Это серьезный акт, и он указывает на глубину кризиса в наших отношениях", - заявил он.

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По его словам, в ситуации с разрывом контракта со стороны Канберры на поставки Францией подводных лодок имели место "двуличие, презрение и ложь".

Франция отзывает послов из США и Австралии для консультаций после подписания соглашения о создании альянса этих стран с Великобританией под названием AUKUS.