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суббота, 18 сентября 2021 02:34

Франция отзывает послов из США и Австралии

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Франция отзывает послов из США и Австралии
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан объявил об отзыве послов из США и Австралии. Фото: slovoidilo.ua

Франция хочет отозвать послов из США и Австралии для консультаций после подписания соглашения о создании альянса этих стран с Великобританией под названием AUKUS.

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, ссылаясь на указание президента Эммануэля Макрона, сообщает телеканал Al Jazeera.

Французские власти назвала неприемлемым поведение Австралии, которая разорвала контракт на покупку французских неядерных подводных лодок в пользу атомных подводных лодок.

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Австралия, США и Великобритания объявили о новом трехстороннем альянсе по безопасности, включая совместные усилия по оказанию помощи австралийским военным в приобретении атомных подводных лодок.

Лидеры трех стран представили альянс, получивший название AUKUS, в среду, 15 сентября. Они подчеркнули, что подводные лодки будут ядерными, но без самих ядерных боеголовок.

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