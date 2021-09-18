Франция отзывает послов из США и Австралии

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан объявил об отзыве послов из США и Австралии. Фото: slovoidilo.ua

Франция хочет отозвать послов из США и Австралии для консультаций после подписания соглашения о создании альянса этих стран с Великобританией под названием AUKUS.

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан, ссылаясь на указание президента Эммануэля Макрона, сообщает телеканал Al Jazeera.

Французские власти назвала неприемлемым поведение Австралии, которая разорвала контракт на покупку французских неядерных подводных лодок в пользу атомных подводных лодок.

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Австралия, США и Великобритания объявили о новом трехстороннем альянсе по безопасности, включая совместные усилия по оказанию помощи австралийским военным в приобретении атомных подводных лодок. Лидеры трех стран представили альянс, получивший название AUKUS, в среду, 15 сентября. Они подчеркнули, что подводные лодки будут ядерными, но без самих ядерных боеголовок.