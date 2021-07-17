В Олимпийской деревне впервые обнаружили коронавирус

Имя больного не сообщается. Фото: Reuters

Произошел первый случай заражения коронавируса в Олимпийской деревне в Токио.

Ежедневно причастные к Олимпиаде сдают тест, сообщает организационный комитет Олимпийских игр

Положительный результат получил иностранец среди организаторов Олимпиады.

Он жил в комплексе для членов делегаций стран-участниц игр. Информацию подтвердил директор оргкомитета "Токио-2020" Тосиро Муто. Имя и гражданство больного не сообщают для сохранения конфиденциальности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Токио решили, пустят ли зрителей на Олимпиаду

До сих пор коронавирус зафиксировали у 45 человек, имеющих отношение к играм.

Олимпиада в Токио пройдет с 23 июля по 8 августа. Украину на Олимпиаде в Токио представят 157 спортсменов - это наименьшее количество участников от Украины на летних Играх за время независимости.