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среда, 09 декабря 2020 17:17

В новом реакторе образуется температура в 10 раз больше, чем в ядре Солнца

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В новом реакторе образуется температура в 10 раз больше, чем в ядре Солнца
Часть китайского реактора HL-2M Tokamak в Чэнду / Getty Images

Китай впервые задействовал термоядерный реактор, сделав шаг к развитию технологии, которая может стать новым мощным источником энергии.

Реактор HL-2M Tokamak в китайском Чэнду спроектировали для плавления горячей плазмы с температурой 150ºС млн, что более 10 раз горячее, чем ядро Солнца. Об этом пишет британская The Independent.

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Китайский реактор называют "искусственным Солнцем" из-за огромного количества тепла и энергии, которую выделяет. Его строительство завершили 2019-го. Китайские ученые работали над технологией 2006 года, чтобы заложить базу для будущего масштабного нового типа производства электроэнергии.

Работники нового реактора также будут оказывать техническую поддержку для "Международного термоядерного экспериментального реактора" - крупнейшего в мире экспериментального реактора, который строят во французском Марселе. Китай - 1 из 6 стран, участвующих в проекте создания нового типа термоядерных реакторов.

Ученые десятилетиями работали над ядерным синтезом - высвобождение энергии при делении ядра радиоактивных атомов. Реакторы нового типа предназначены для имитации физики звезд путем слияния ядер атомов, высвобождая еще большее количество энергии, которую можно контролировать, и, в итоге, превратить в электричество.

В отличие от ядерного деления, которые используют на АЭС, термоядерное слияние создает мало радиоактивных отходов и несет меньший риск экологической катастрофы. Однако добиться слияния сложно и дорого. Оценки общих затрат на строительство и эксплуатацию такого реактора сейчас колеблются от $23 млрд до $66 млрд, что делает его одним из самых дорогих научных проектов в мире. Вероятно, потребуются десятилетия, прежде чем такого типа реактор станет жизнеспособным средством производства электроэнергии.

На прошлой неделе Великобритания объявила о своем шаг в направлении создания термоядерной электростанции. Лондон надеется, что строительство термоядерного реактора для производства энергии завершит к 2040-му.

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