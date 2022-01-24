В ночном клубе произошел взрыв: 17 человек погибли

Фейерверки часто зажигают в ночных клубах. Фото: Pexels

В ночном клубе Камеруна в результате взрыва 17 человек погибли, семеро получили серьезные травмы.

Об этом сообщило АР.

Люди в заведении погибли и пострадали от пожара. Сначала считали, что это произошло из-за короткого замыкания. Однако правительство позже сообщило, что трагедия произошла из-за фейерверка, который зажег крышу здания, а затем огонь распространился туда, где хранился газ.

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"Трагедия, которая произошла из-за взрывов фейерверков, которые регулярно использовались в этих местах, сначала охватила потолок здания, а затем вызвала два сильных взрыва", - сказал спикер правительства Рене Сади.

Событие произошло, когда эта центральноафриканская страна принимает тысячи футболистов, болельщиков и официальных лиц со всего континента на лунный футбольный турнир Кубка африканских наций. Президент Камеруна Поль Бийя призвал к спокойствию и заверил игроков и болельщиков в своей безопасности.

В центре Черновцов произошел взрыв газа в многоэтажке. В результате два человека получили ранения.