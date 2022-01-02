В Киевской области в результате пожара погибли два человека

По предварительной информации, пожар произошел из-за газовой плитки. Фото: Facebook

В пгт Макаров Киевской области вследствие пожара в частном доме погибли два человека. Об этом сообщает областная полиция в Фейсбуке.

Отмечается, что 2 января около 02:40 местные жители сообщили в полицию, что в Макарове горит частный дом.

Как установили правоохранители, на момент пожара в доме находились два человека - мужчину и женщину спасти не удалось.

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"По предварительной информации, пожар произошел из-за газовой плиты, которую хозяева дома использовали как обогреватель", - отметили в полиции.

По этому факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

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