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понедельник, 03 января 2022 05:27

В Киевской области в результате пожара погибли два человека

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В Киевской области в результате пожара погибли два человека
По предварительной информации, пожар произошел из-за газовой плитки. Фото: Facebook

В пгт Макаров Киевской области вследствие пожара в частном доме погибли два человека. Об этом сообщает областная полиция в Фейсбуке.

Отмечается, что 2 января около 02:40 местные жители сообщили в полицию, что в Макарове горит частный дом.

Как установили правоохранители, на момент пожара в доме находились два человека - мужчину и женщину спасти не удалось.

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"По предварительной информации, пожар произошел из-за газовой плиты, которую хозяева дома использовали как обогреватель", - отметили в полиции.

По этому факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

Три человека погибли в пожаре во Львове.

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