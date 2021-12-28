В пожаре погибли три человека

Во Львове в горящей квартире нашли тела троих взрослых: матери с сыном и еще одного погибшего. Фото: скриншот с видео

Три человека погибли в пожаре во Львове.

Загорелось в квартире на первом этаже двухэтажного дома по ул. Сигнивка вечером 27 декабря. Спасателей вызвали соседи, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

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"На момент прибытия пожарных из окон квартиры выбивался огонь. Во время проведения разведки задымленной квартиры обнаружили тела трех погибших - 68-летней владелицы квартиры, ее 47-летнего сына. Личность третьего погибшего устанавливается", - рассказали спасатели.

Огонь уничтожил вещи домашнего обихода на площади 20 кв.м.

Причины и обстоятельства пожара устанавливают полицейские.

В Днепре по ул. Абхазской произошел пожар в пятиэтажном доме. В одной из квартир произошел взрыв, после чего свалил черный дым. Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тела мужчины и женщины. Огнем уничтожены вещи домашнего обихода и мебель внутри комнаты. Повреждена внутренняя отделка стен квартиры.