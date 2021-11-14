В квартире произошел взрыв и пожар, есть погибшие

В Днепре на улице Абхазской произошел пожар в пятиэтажном доме, есть погибшие.

В одной из квартир произошел взрыв, после чего из квартиры повалил черный дым. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Во время ликвидации пожара спасатели обнаружили тело мужчины и женщины.

"Огнем уничтожены вещи домашнего обихода и мебель внутри комнаты. Повреждена внутренняя отделка стен квартиры. Общая площадь пожара составила 30 кв. м", – говорится в сообщении.

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На месте работало 11 человек личного состава и четыре единицы пожарно-спасательной техники.

В Днепре произошел пожар в кислородно-конвекторном цехе металлургического завода компании "Евраз-ДМЗ". Загорелись электрические кабели, тушение которых заняло около полутора часов.