В НАТО случайно раскрыли местоположение ядерного оружия США

Рассказали о базах Kleine Brogel в Бельгии, Buchel в Германии, Aviano и Ghedi-Torre в Италии, Volkel в Нидерландах и Incirlik в Турции. Фото: baltnews.lt

Места размещения ядерного оружия США в Европе случайно раскрыли в докладе комитета Парламентской ассамблеи НАТО.

Этот доклад канадского члена Комитета по обороне Парламентской ассамблеи НАТО "Новая эра ядерного сдерживания? Модернизация, контроль над вооружениями и ядерные силы союзников" указывает местоположение 150 единиц ядерного оружия США, пишет Washington Post.

"Эти бомбы хранятся на 6-ти американских и европейских базах - Kleine Brogel в Бельгии, Buchel в Германии, Aviano и Ghedi-Torre в Италии, Volkel в Нидерландах и Incirlik в Турции", - следует из доклада.

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Первоначально доклад был опубликован в апреле, но после был удален. В то же время на прошлой неделе был опубликован окончательный вариант доклада, в котором уже не было конкретных ссылок на места хранения оружия.

Анонимный источник в Альянсе заявил, что это не официальный документ НАТО.

Верхняя палата американского Конгресса проголосовала проект закона, который предусматривает увеличенную поддержку Украины в сфере безопасности и обороны в 2020-м фискальном году.