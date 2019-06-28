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пятница, 28 июня 2019 03:05

Сенат США увеличил военную помощь Украине

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Сенат США увеличил военную помощь Украине
Военную помощь Украине увеличили до $300 млн. Фото: Еспресо.TV

Верхняя палата американского Конгресса проголосовала проект закона, который предусматривает увеличенную по сравнению с нынешним годом, поддержку Украины в сфере безопасности и обороны в 2020 фискальном году.

"Сенат США принял законопроект, предлагающий расширить помощь Украине в $300 млн", - сообщило Посольство Украины в Вашингтоне.

Это на $50 млн больше суммы ассигнования нынешнего года. При этом, законопроект предусматривает выделение $ 00 млн только на летальные виды вооружений.

Предлагается расширить помощь США в укреплении обороноспособности Вооруженных Сил Украины путем включения в нее средств береговой обороны; противокорабельных ракет; а также систем, способствующих повышению эффективности управления войсками, в частности, противовоздушной и береговой обороны.

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Закон "О бюджете США на 2020 год на нужды национальной обороны" вступит в силу после его согласования с Палатой представителей, а также подписание президентом Соединенных Штатов.

Палата представителей Конгресса США одобрила проекты законов о финансировании американских правительственных структур на 2020 год, в которых предусмотрено почти 700 млн долларов для поддержки Украины.

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