В НАТО почтили память жертв 11 сентября в США

В штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялась церемония по случаю 19-й годовщины терактов 2001 года в США. Фото: Reuters

В НАТО почтили жертв теракта 11 сентября 2001 года в США.

Об этом сообщается на сайте НАТО.

"НАТО чтит память терактов 11 сентября на США. В пятницу (11 сентября 2020 года) в штаб-квартире НАТО в Брюсселе состоялась церемония по случаю 19-й годовщины терактов 2001 года в США. Генеральный секретарь Йенс Столтенберг, постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон, члены Североатлантического совета и дипломатическое и военное сообщество НАТО приняли участие в акции памяти ", - говорится в сообщении.

Указано, что Столтенберг почтил память почти 3 тыс. мужчин и женщин, погибших в результате терактов.

"Мы помним страдания и потери, храбрость тех, кто поставил свою жизнь на спасение других, и солидарность, возникшая из обломков. Всего через несколько часов после нападения мы впервые применили пункт о коллективной обороне НАТО, статью 5 нашего учредительного договора. Приступы были на землю США, но мы все потерпели поражение. мы стояли с нашим американским союзником и вместе реагировали на терроризм ", - рассказал Столтенберг.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 334 человека погибли в школе в Беслане

Как отмечается, церемония в штаб-квартире НАТО завершилась минутой молчания в 14:46, точном времени первого нападения на Северную башню Всемирного торгового центра в Нью-Йорке девятнадцать лет назад.

СБУ в Киеве задержала одного из руководителей международной террористической организации "Исламское государство". Он находится в розыске по линии Интерпола.