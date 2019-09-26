В НАТО ответили на письмо Путина

Президент РФ написал письмо в НАТО. Фото - МК

Североатлантический альянс получил непубличное письмо от российского президента Владимира Путина с предложением запретить размещение ракет малой и средней дальности.

Однако обращение отвергли из-за "ненадежности" того, кто внес предложение. Об этом заявила пресс-секретарь НАТО Оана Лунгеску, передает Deutsche Welle.

"Инициатива о моратории на размещение ракет не заслуживает доверия, так как Россия несет единоличную ответственность за развал ДРСМД", - заявили в Альянсе.

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Лунгеску уточнила, что Россия уже развернула у себя 9М729 (SSC-8 по классификации НАТО), против которых настойчиво выступают на Западе. Она подчеркнула: перед любыми переговорами о моратории на РСМД эти ракеты нужно уничтожить - и так, чтобы это можно было проверить.

Путин направил письмо странам НАТО и другим, в котором предлагает ввести мораторий на развертывание в Европе и других регионах ракет средней и малой дальности. Такое предложение от Кремля лидерам стран направили 19 сентября.