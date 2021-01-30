В Москве закроют станции метро: готовятся к протестам

В Москве в воскресенье, 31 января, закроют на вход и выход семь центральных станций метрополитен.

С 8:00 будут закрыты вестибюли станций "Александровский сад", "Охотный ряд", "Театральная", "Площадь Революции", "Кузнецкий мост", "Лубянка" и "Китай-город", сообщает российское издание РБК.

Также перекроют улицы Петровка, Неглинная, Большая Лубянка, Мясницкая, Маросейка и Солянка.

"Ограничения будут действовать до особого распоряжения московской полиции", - говорится в сообщении.

Московская прокуратура грозит наказанием по статье о массовых беспорядках участникам акции 31 января.

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Протестные акции 31 января на поддержку российского оппозиционера Алексея Навального анонсировали сторонники арестованного политика. Об уголовной ответственности граждан, которые планируют принять участие в этих акциях, также предупредило МВД РФ.

17 января Алексей Навальный был задержан в аэропорту "Шереметьево". Он возвращался в РФ из Германии, где проходил лечение после отравления веществом группы "Новичок" в конце августа прошлого года в РФ.

Суд, состоявшийся в Химках, назначил ему 30 суток ареста.