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среда, 27 января 2021 21:11

В Москве исчез активист, который поддерживал украинских пленных

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В Москве исчез активист, который поддерживал украинских пленных
В России продолжаются задержания сторонников Алексея Навального. Фото: Ovdinfo

В Москве исчез общественный активист Константин Котов.

Об этом сообщает правозащитница Алла Фролова, передает ОВД-инфо.

"Котов вышел из дома в районе Кунцево забрать заказ из магазина. В самом магазине он так и не появился и сейчас не выходит на связь", - говорится в сообщении.

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Во времена, когда украинских моряков незаконно удерживали в России Котов активно выступал в их поддержку.

После заключения Котова Украинские моряки, которые к тому времени уже вернулись домой, собирали средства для российского активиста.

В России продолжаются задержания сторонников Алексея Навального. В день возвращения Навального Константин Котов поехал встречать оппозиционера во "Внуково", где и был задержан. Недавно он вышел из тюрьмы, куда попал за "неоднократные нарушения правил проведения митингов".

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