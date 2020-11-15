В Молдове выбирают президента: кто соревнуется во втором туре

В Молдове 15 ноября стартовал второй тур президентских выборов. Фото: REUTERS

В Молдове 15 ноября стартовал второй тур президентских выборов, в котором соревнуются действующий глава государства Игорь Додон и бывшая премьер-министр Мая Санду.

Избиратели будут голосовать на более чем 2 тыс. участков в Молдове и за рубежом, говорят в Центральной избирательной комиссии, передает Reuters.

Санду в первом туре с небольшим отрывом опередила Додона: 36% против 32%.

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Додон вел откровенно пророссийскую политику, в то время как Санду настроена на большее сближение с Западной Европой.

Молдова с населением в 3,5 млн является одной из самых бедных стран Европы и переживает стремительный экономический упадок на фоне пандемии коронавируса.

Первый тур президентских выборов в Молдове прошел 1 ноября. Кандидат от "Нашей партии" Ренато Усатый находится на третьем месте с 16,93% голосов, а кандидат от партии "Шор" Виолетта Иванова - на четвертом с 7,3%.