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пятница, 22 октября 2021 17:28

В Молдове объявили режим чрезвычайного положения

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В Молдове объявили режим чрезвычайного положения
Молдова на месяц ввела чрезвычайное положение. Фото: pixabay.com

В Молдове на 30 дней объявили режим чрезвычайного положения - с 22 октября по 20 ноября. Причина - кризис в энергетической сфере.

Соответствующее решение приняли 22 октября на чрезвычайном заседании парламента, пишет NewsMaker.

За введение чрезвычайного положения проголосовали 55 депутатов из 101 от правящей партии "Действие и солидарность". В то же время оппозиционные депутаты считают, что вводить ЧП необходимости нет.

На рынке природного газа в Молдове зарегистрирован дефицит в около 16 млн куб. м. Потребность в газе на октябрь покрыта только на 67%, заявила премьер-министр Наталья Гаврилица с трибуны парламента.

"Вчера в Москве прошел новый раунд переговоров по поставкам природного газа. Ситуация изменилась. Но на данный момент у нас нет окончательной новой договоренности и уверенности в том, что она будет достигнута", - сказала глава молдавского правительства.

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Режим чрезвычайного положения позволит обойти определенные процедуры, предусмотренные законом, чтобы ускорить закупку газа из альтернативных источников. Также позволит выделить из бюджета необходимую сумму предприятию Energocom и не ждать предусмотренный законом месяца.

Energocom проведет тендер и закупит объемы природного газа для подачи в национальную сеть, чтобы вернуть давление в системе до нормального уровня. Это позволит обеспечить страну газом.

При этом правительство Молдовы планирует продолжить переговоры с российским Газпромом.

Украина подала заявку на участие в сертификации оператора энергетического проекта "Северный поток-2". Компания хочет доказать, что трубопровод не может быть сертифицирован, заявил глава Нафтогаза Юрий Витренко.

В то же время Россия давит на ЕС в вопросе ускорения сертификации, используя текущую ситуацию на рынке газа в Европе.

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Дата
22
октября

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