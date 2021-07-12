В Молдове назвали партию-победительницу парламентских выборов

Партия Маи Санду победила на парламентских выборах в Молдове. Фото: newsmaker.md

На досрочных выборах в Молдове победила партия "Действие и Солидарность" Майи Санду с результатом 52,8% голосов.

Об этом говорится на сайте ЦИК Молдовы.

Второе место получил блок Партии социалистов и Партии коммунистов, ПСРМ - ПКРМ. Их поддержали 27,17% избирателей.

Партия "Шор" заняла третье место. За нее проголосовали 5,74% человек.

Остальные политические силы и блоки не смогли преодолеть избирательный барьер.

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Партия "Действие и Солидарность" может получить 63-64 места в парламенте, блок социалистов-коммунистов - 32, а партия "Шор" - 6 мест.

В Молдове проголосовали 1 467 205 избирателей, за рубежом - 211 830.

11 июля в Молдове прошли досрочные парламентские выборы. С начала выборов полиция зарегистрировала нарушения, включая хулиганство и призывы к беспорядкам, поступающих от члена одной из политических сил, участвующих в выборах. Также правоохранители зафиксировали нарушения законодательства о выборах.