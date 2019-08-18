В Молдове нашли мертвым соратника беглого олигарха Плахотнюка

Фото: noi.md

Молдавский бизнесмен Юрий Лункашу застрелился вечером 17 августа. Был соратником и другом беглого олигарха Владимира Плахотнюка.

О гибели своего начальника сообщил водитель. На допросе в полиции он рассказал, что в субботу вечером шеф вызвал его к себе домой, так как захотел "покататься, чтобы подышать свежим воздухом". Водитель подъехал на служебной машине к дому Лункашу. Тот сел в автомобиль, и направился к трассе маршрута R-6, сообщает Noi.md.

В какой-то момент Лункашу попросил водителя остановить машину в поле и написал записку.

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"Белый домик я купил в 2017 году, я был инвестором", - сказано в нем.

Затем он вышел из машины и выстрелил себе в голову из пистолета Astra № 85034 калибра 6.35. Скончался на месте.

Лункашу близкий друг и соратник бывшего лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка. Был президентом Клуба деловых людей "Interdependenţa" и владел долями в компаниях SC "DENIR LUX", "PRIMPROF CONSTRUCT", "ACVILIN-GRUP" и "GB & CO". Это компании, работающие в области строительства, импорта мебели, сигарет и виноделия. Имя Юрия Лункашу связано с операцией на сумму более 154 млн леев (более 912 млн грн, -Gazeta.ua), в результате которой кипрский оффшор Investar Investments Limited купил в Кишиневе здания, принадлежащие Плахотнюку.