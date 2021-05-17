В мире заболеваемость COVID-19 идет на спад - ВОЗ

В мире уменьшается количество новых больных коронавирусом. Фото: аа.com

В мире уже вторую неделю подряд фиксируют снижение количество новых случаев COVID-19 и смертей от коронавируса.

Однако говорить об окончании пандемии еще рано. Об этом заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебреисус на брифинге.

"Ситуация во многих странах продолжает вызывать обеспокоенность. До завершения пандемии еще далеко", - отметил Гебреисус.

Гендиректор ВОЗ также поблагодарил доноров за финансирование Плана реагирования на пандемию в 2020 году.

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"Вместе с тем план на 2021 недофинансирован", - подчеркнул Гебреисус и указал, что это ограничивает возможности для реагирования ВОЗ на "горячие точки, которые загораются".

"ВОЗ срочно нуждается в финансировании текущего Плана реагирования, что позволит нам расширить поддержку странам", - резюмировал Гебреисус.

25% украинцев убеждены, что перенесли Covid-19, тогда как 69% считают, что не болели коронавирусом. Еще 6% людей этого не знают.