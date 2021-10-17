В мире увеличилось количество людей, живущих за чертой бедности - генсек ООН

По словам Гутерриша, в прошлом году еще 120 млн человек оказались за чертой бедности. Фото: Pixabay

Рост числа людей, живущих в условиях крайней нищеты, наблюдается впервые за двадцать лет и связан прежде всего с пандемией коронавируса, борьба с которой негативно сказалась на экономиках стран мира.

Как передает Укринформ, об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем обращении по случаю Международного дня борьбы за ликвидацию нищеты, который отмечается 17 октября.

По словам Гутерриша, в прошлом году еще 120 млн людей оказались за чертой бедности.

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"Неравномерное восстановление еще больше увеличивает неравенство между глобальными Севером и Югом. А между тем сегодня, когда солидарность нужна как никогда, мы не видим ее проявления", - отмечает он.

По словам председателя, сейчас надо прежде всего бороться с бедностью и несправедливым распределением вакцин.

Ранее в ООН предупредили, что миру грозит глобальный водный кризис.