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Миру грозит глобальный водный кризис - ООН

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Миру грозит глобальный водный кризис - ООН
В ООН предупреждают о кризисе воды. Фото: Reuters

Большая часть стран не готова к глобальному водному кризису, который ожидает мир в результате изменения климата.

С 2000 года количество стихийных бедствий, связанных с наводнениями, во всем мире увеличилось на 134% по сравнению с предыдущими двумя десятилетиями. Большинство смертей и экономических потерь, связанных с наводнениями, пришлись на Азию, говорится в докладе Всемирной метеорологической организации ООН.

Частота стихийных бедствий, связанных с засухой, за тот же период выросла на 29%. В африканских странах зарегистрировано больше всего смертей, связанных с засухой. А наибольший экономический ущерб от засухи был нанесен в Северной Америке, Азии и Карибском бассейне.

При этом 25% всех городов уже испытывают регулярную нехватку воды. За последние два десятилетия совокупные запасы поверхностных и грунтовых вод на планете, а также воды, содержащейся в почве, снеге и во льдах, сократились на 0,4 дюйма (1 сантиметр) в год.

Рост населения приведет к еще большей нагрузке на водоснабжение, особенно в странах Африки к югу от Сахары. Ученые утверждают, что число людей с ограниченным доступом к воде к 2050 году вырастет до более чем 5 миллиардов.

Среди мер рекомендуются более совершенные системы предупреждения для зон, подверженных наводнениям и засухе. Также в мире нужно улучшить финансирование и координацию между странами в области управления водными ресурсами.

Почти 60% из 101 опрошенной страны нуждаются в улучшенных системах прогнозирования, которые могут помочь предотвратить разрушения, вызванные непогодой.

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В общей сложности около 5 млн людей в год умирают от болезней, передающихся через воду, например хроническая диарея. Во всем мире, по наблюдениям ООН, около 800 млн человек страдают от недостатка воды (половина из них дети), и около 3,2 млрд людей не имеют достаточно надежной канализации.

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06
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