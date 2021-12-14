В мире появились новые лидеры по количеству Сovid-смертей

В мире по состоянию на утро 14 декабря диагностировали более 271 млн случаев коронавируса. Больше всего больных обнаружили в США, Великобритании и России.

По суточному приросту Covid-смертей РФ обошла США и выбилась в лидеры, свидетельствуют данные сайта Worldometers. Там обнаружили более 1,1 тыс. летальных исходов. На третье место вышла Венгрия.

Автор: worldometers.info Россия обошла США по количеству смертей

В США 12 декабря зафиксировали свыше 95,3 тыс. новых инфицированных за сутки в Британии - 54,6 тыс., а в России - более 29 тыс. Украина по приросту заболевания на 17-м месте в мире. В Венгрии, где заявили о первых инфицирования Covid-штаммом Omicron, за сутки подтвердили более 16 тыс. заражений. По этому показателю страна заняла седьмое место в мире.

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В Украине обновили зоны карантина. 14 декабря в желтую зону перешла Донецкая область. Теперь там находятся Киев и еще 12 регионов. 15 декабря Винницкая и Хмельницкая области переходят в желтый уровень эпидемической опасности. Решение приняла Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям.